LI L9 LIXIANG

Купить рестайлинговый
LIXIANG L9
КУПИТЬ LIXIANG L9 РЕСТАЙЛИНГ — НОВЫЙ ФЛАГМАНСКИЙ СМАРТ — ВНЕДОРОЖНИК
Электромобиль LIXIANG L9 — шестиместный полноразмерный внедорожник от китайского производителя автомобилей Li Xiang.
Оснащен двухмоторной интеллектуальной системой полного привода. Система увеличения запаса хода LI L9 приводится в действие 1,5 литровым четырехцилиндровым двигателем. Благодаря Взаимодействию батареи и ДВС автомобиль может работать в 4х режимах. Посмотрите другие модели Li Auto на нашем сайте — LIXIANG L8 и LIXIANG L7.
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ULTRA
ULTRA
Мощность двигателя: 449 л.с.
Запас хода: 1412 км
Разгон до 100 км: 5.3
Батарея: 52.3 кВт
LIDAR
Фронтальные, боковые и задние сенсорные камеры
Двухконтурная пневматическая подвеска
Три мультимедийных экрана
Регулировка подвески по жесткости и высоте
Двойные стекла
Зимний пакет
PRO
PRO
Мощность двигателя: 449 л.с.
Запас хода: 1412 км
Разгон до 100 км: 5.3
Батарея: 52.3 кВт
LIDAR
Фронтальные, боковые и задние сенсорные камеры
Двухконтурная пневматическая подвеска
Три мультимедийных экрана
Регулировка подвески по жесткости и высоте
Двойные стекла
Зимний пакет
tor
экстерьера
крыши
интерьера
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LIXIANG L9
18 фактов о том, почему китайский автомобиль лучше Range Rover или Escalade
Квартира на колесах. Почему Lixiang L9 Рестайлинг стал эталоном для премиальных внедорожников?
Компания Lixiang Automobile, основанная китайским миллиардером Ли Сяном ( Li Xiang), разработала собственную концепцию электрического транспорта. По мнению китайских маркетологов секрет успеха кроется в трех краеугольных камнях: машина должна иметь мощную электрическую установку, возможность мгновенного пополнения энергией и запас хода свыше 1000 км. Кроссовер Lixiang L9 полностью соответствует этим требованиям и сверх того воплотил неординарные решения, превратившие машину в комфортный дом на колесах.
1. Полноразмерный внедорожник
Li L9 имеет внушительные габариты, ставящие его в один ряд с полноразмерными премиальными внедорожниками. Длина машины достигает 5218 мм, ширина — 1998 мм, а высота — 1800 мм. Колесная база — 3105 мм. Для сравнения у Range Rover — 5000х2073х1869х2922 мм, а у Cadillac Escalade — 5177х2044х1889х2946 мм.
2. Три мотора
Компания Lixiang Automobile разработала собственную силовую установку EREV (Extender Range EV), которая совмещает в одну систему электродвигатели, аккумуляторы и бензиновый бензогенератор. При этом, в отличие от обычных «гибридов», у Li L9 тяговыми остаются электрические моторы. Один мощностью 136 л.с. стоит на передней оси, а другой 190-сильный на задней. Они не имеют прямой механической связи между собой и согласуются через блок управления по проводам. Двигатель внутреннего сгорания (ДВС) объемом 1,5 л. работает на бензине и выполняет роль генератора.
3. Повышенный КПД ДВС
КПД бензогенератора удалось поднять до 40,5%, что в существующих реалиях является фантастическим достижением. К примеру, КПД обычного турбированного агрегата приближается к 35%.
Мотор-генератор объемом 1.5 л. в системе EREV (Extender Range EV) всегда работает в наиболее эффективных режимах и меньше подвержен нагрузкам. Он выдает столько энергии, сколько требуется для среднего расхода тока.
4. 65-литровый бак бензина
Кроссовер Lixiang L9 имеет бак вместимостью 65 л., и его можно заправлять на любой АЗС. Из-за специфики работы гибридного привода потребление бензина у Lixiang L9 заметно меньше, чем в обычных автомобилях. В среднем кроссовер сжигает около 6 л. бензина на «сотню».
5. 200 км пробега на электричестве
Система EREV (Extender Range EV) предполагает внешнюю зарядку от бытовой электросети и оборудована разъемом для подключения кабеля. Зарядка батарей осуществляется примерно за 12 часов. Если использовать специальную станцию, то на пополнение аккумуляторов энергией уйдет вдвое меньше времени. Зарядки хватает примерно на 200 км пробега. Экспресс-зарядка батарей с 30% до 80% выполняется примерно за полчаса.
6. 1100 км пробега на одной заправке
В городах Lixiang L9 может ездить без использования бензогенератора. А вот для дальних поездок ему потребуется задействовать генератор. Запаса топлива хватает примерно на 800 км пробега. А суммарная дальность хода при полностью заряженных аккумуляторах приближается к 1100 км.
7. Впечатляющая динамика
Электрические двигатели у Lixiang L9 обладают суммарной мощность в 449 л.с. и развивают 620 Нм крутящего момента, благодаря чему автомобиль показывает выдающуюся динамику. Машина разгоняется до 100 км/ч за 5,3 сек. Для сравнения 525-сильный Land Rover Range Rover разгоняется до «сотни» за 5,4 сек, а 426-сильный Cadillac Escalade — за 6,7 сек.
8. Регулируемый клиренс
Двухконтурная пневматическая подвеска во время движения удерживает автомобиль ровно над дорогой и компенсирует удары от неровностей. Клиренс кроссовера можно регулировать. К примеру, на пересеченной местности дорожный просвет увеличивается до 216 мм, а на асфальте машина приседает до 176 мм.
9. Спальное место
Все кресла в машине оснащены подогревами, причем первый и второй ряд можно оснастить 10-точечным массажем и расширенными регулировками. Эти места трансформируются таким образом, что появляется ровная площадка для отдыха, которую можно превратить в спальное место.
10. Комфорт в салоне
Салон машины оснащен лучшими решениями для создания комфортной атмосферы. Здесь установлен двухпанельный панорамный люк, позволяющий насладиться видами большого города, двойная беспроводная зарядка для смартфонов и 256-цветная подсветка салона.
11.Кинотеатр внутри машины
Мультимедийная установка Li SS Max+ Smart Space имеет 21 динамик, четыре из которых встроены в спинки сидений первого и второго ряда. Система поддерживает технологии объемного звучания и способна показывать видео формата 4D на 5 экранах одновременно. Два 15,7-дюймовых OLED-экрана для пассажиров второго и третьего ряда имеют регулируемые углы обзора.
12.Продвинутый проекционный дисплей
Автомобиль не имеет привычной приборной панели. Основная информация отображается в небольшом окошке на подушке рулевого колеса, а другие данные представлены на 13,3-дюймовом проекционном дисплее, который формирует изображение на ветровом стекле перед водителем. Туда же проецируются карты навигационной системы и информация с боковых радаров.
13.Походная кухня
В салоне есть шесть портов Type-C, две 12-вольтовые розетки и одна розетка в 220 В для ноутбуков и бытовых приборов. Автомобиль можно использовать, как источник питания для переносной кухни во время выездов на природу. С помощью Lixiang L9 можно приготовить тосты хлеба, сварить суп и пожарить мясо.
14.Встроенный холодильник
В тумбе подлокотника, со стороны второго ряда сидений есть встроенный холодильник, который может не только охлаждать напитки, но и замораживать продукты питания. При необходимости в холодильник помещается десять 0.33-литровых банок и одна бутылка шампанского.
15. Защита людей
Особое внимание в Lixiang L9 уделяется безопасности водителя и пассажиров. В машине установлены 12 подушек безопасности, в том числе боковые аэрбеги и шторки безопасности на всех трех рядах сидений для защиты от разлетающихся осколков стекол.
16. Система автономного вождения
Интеллектуальная система помощи водителю Full-Stack Li AD MAX сканирует пространство вокруг с помощью установленных лидаров и радаров миллиметрового диапазона и предупреждает водителя о возможных опасностях при маневрировании. Эта же система может ориентироваться по разметке и в короткие промежутки времени ведет машину самостоятельно.
17. Умный парктроник
При движении задним ходом парктроник благодаря алгоритму pure vision может определять внешний вид препятствий и показывает их на экране. Это могут быть камни, тележка супермаркета, металлические стойки или прочие посторонние предметы.
18. Внешнее управление
Lixiang L9 оборудован системой внешнего управления. После установки на смартфон соответствующей программы, он превращается в пульт управления, с помощью которого можно откатить машину вперед или назад по прямой линии. Это удобно, если потребуется припарковать машину в очень узком месте, где почти невозможно открыть двери, или закатить кроссовер в узкий ангар.
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