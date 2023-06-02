LI L9 LIXIANG

1. Полноразмерный внедорожник

Li L9 имеет внушительные габариты, ставящие его в один ряд с полноразмерными премиальными внедорожниками. Длина машины достигает 5218 мм, ширина — 1998 мм, а высота — 1800 мм. Колесная база — 3105 мм. Для сравнения у Range Rover — 5000х2073х1869х2922 мм, а у Cadillac Escalade — 5177х2044х1889х2946 мм.

2. Три мотора

Компания Lixiang Automobile разработала собственную силовую установку EREV (Extender Range EV), которая совмещает в одну систему электродвигатели, аккумуляторы и бензиновый бензогенератор. При этом, в отличие от обычных «гибридов», у Li L9 тяговыми остаются электрические моторы. Один мощностью 136 л.с. стоит на передней оси, а другой 190-сильный на задней. Они не имеют прямой механической связи между собой и согласуются через блок управления по проводам. Двигатель внутреннего сгорания (ДВС) объемом 1,5 л. работает на бензине и выполняет роль генератора.

3. Повышенный КПД ДВС

КПД бензогенератора удалось поднять до 40,5%, что в существующих реалиях является фантастическим достижением. К примеру, КПД обычного турбированного агрегата приближается к 35%.

Мотор-генератор объемом 1.5 л. в системе EREV (Extender Range EV) всегда работает в наиболее эффективных режимах и меньше подвержен нагрузкам. Он выдает столько энергии, сколько требуется для среднего расхода тока.